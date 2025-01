Tàrrega decora amb molt art aparadors en desús

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La regidoria de Promoció Econòmica de l’ajuntament de Tàrrega i l’Escola d’Art Ondara col·laboren per potenciar els aparadors de locals disponibles del centre de la ciutat. Així, alumnes de quart de l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya ja han decorat un primer aparador comercial al carrer de Santa Maria. L’eslògan de la proposta és Vida al comerç, vida a Tàrrega i busca transmetre vitalitat i aportar llum i moviment als carrers. Per aquesta raó, s’ha utilitzat per a la decoració elements de colors, com per exemple flors a partir de material reciclat. Està previst implementar la mateixa imatge de la campanya, en format vinil, en altres elements de la ciutat com les marquesines d’autobús o en més aparadors disponibles del centre. Aquest projecte, que ofereix un espai real als alumnes per poder executar els seus projectes creatius, busca donar a conèixer a possibles emprenedors o empreses a la recerca d’un local quins i com són els establiments disponibles. També s’anima propietaris de locals en desús a dirigir-se a l’ajuntament per si estan disposats a cedir els seus aparadors. Val a destacar que Solsona organitza des del 2021 una iniciativa similar, Mira l’art, en la qual artistes de la comarca decoren cada any aparadors comercials buits del centre històric de la població.