Art i pedagogia amb el còmic

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Institut d’Estudis Ilerdencs va presentar ahir el projecte Àgora Còmic, que té com a objectiu posar en relleu aquest gènere gràfic com a eina pedagògica de comunicació i d’ensenyament, més enllà de la seua rellevància artística i cultural. El dibuixant i periodista lleidatà Alfons López; el guionista, dibuixant i crític de còmic aragonès Pepe Gálvez; i el crític, editor i guionista d’historieta barceloní Toni Guiral són al capdavant d’aquest projecte, que compta amb la col·laboració de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida. En aquesta nova iniciativa participaran alumnes de centres d’art i instituts de Batxillerat Artístic com l’Escola Ondara de Tàrrega, l’Escola d’Art Leandre Cristòfol, el Màrius Torres i el Col·legi Episcopal. Alfons López va qualificar Àgora Còmic de projecte “ambiciós”, que pretén “aplicar el llenguatge del còmic en l’educació”, i va destacar la “molt bona acollida, amb un centenar d’alumnes inscrits”. La vicepresidenta de l’IEI, Estefania Rufach, també va posar en relleu una iniciativa que “uneix art, pedagogia i creativitat”. A efectes pràctics, Àgora Còmic tindrà una sessió teòrica a la UdL sobre la història i el llenguatge del còmic a càrrec de Toni Guiral i vuit tallers en els quals els alumnes, distribuïts en grups, crearan un còmic d’unes quatre pàgines amb una història definida prèviament amb el professorat dels centres participants. Els millors treballs gràfics s’exposaran a l’Escola d’Art Leandre Cristòfol a l’octubre.

Exposició del valencià Paco Roca, dibuixant de l’èxit ‘Arrugas’

■ Com a complement als tallers d’alumnes, l’IEI també va anunciar per al mes de maig una exposició de l’historietista i dibuixant de novel·la gràfica Paco Roca (València, 1969), un dels autors de còmic més importants del país, que s’enriquirà amb una taula redona oberta al diàleg, amb el mateix Roca, Alfons López i Pepe Gálvez. Roca va publicar el 2007 Arrugas (Premio Nacional de Cómic), adaptat al cine el 2011. El 2021, Alejandro Amenábar va dirigir la minisèrie La Fortuna, basada en altres dels seus còmics, El tesoro del Cisne Negro (2018).