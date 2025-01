Prorroguen l'exposició de pintura d'Ureña a Madrid

La galeria d’art i subhastes Ansorena de Madrid ha prorrogat fins a aquest pròxim cap de setmana la inesperada última exposició d’obres del lleidatà Joaquín Ureña, que va morir el passat 14 de desembre, tot just tres dies abans de la inauguració en aquesta cèntrica sala en ple carrer Alcalá de la capital espanyola. La directora de la galeria, Cristina Mato García-Ansorena, va confirmar a SEGRE l’èxit de la mostra d’aquarel·les de l’artista lleidatà, “molt estimat des de fa anys a Madrid”. Ureña exposava en aquesta galeria cada tres temporades des del 2003 i aquesta representa la seua vuitena gran mostra individual.

L’exposició, que en principi era prevista fins divendres passat, exhibeix més de 25 aquarel·les de gran format, l’especialitat de l’artista, en les quals Ureña va plasmar des de prestatgeries farcides de llibres i objectes decoratius fins a vistes interiors del seu domicili, la seua taula d’estudi, una finestra del seu pis a Lleida o escenes de la seua altra ciutat estimada en la qual passava cada any diversos mesos, Almeria, on va complir de jove el servei militar i on va conèixer la seua dona, María del Mar.

Mato va assegurar que “ja s’han venut més de la meitat de les obres, sobretot les de més format, que sempre han estat les més valorades i atractives per als compradors”.