La gestió de l'aigua, a debat a l'IEI

L’Institut d’Estudis Ilerdencs va celebrar ahir la primera reunió de l’any per coordinar les diferents seccions i departaments que conformen la institució a fi de planificar les activitats que es portaran a terme al llarg d’aquest 2025. Els coordinadors de la quinzena d’àrees es van reunir amb el director de l’Institut, Andreu Vàzquez, per posar en comú els diferents plans de treball a desenvolupar durant aquest exercici i que es donaran a conèixer a la pròxima reunió del Consell Rector de l’IEI.

Malgrat això, ja es va fer públic que una de les propostes destacades d’aquest any serà un debat sobre la gestió de l’aigua i el seu paper clau en el desenvolupament de les comarques de Lleida. Inclourà diverses activitats que es desenvoluparan al llarg d’una setmana, tindrà un caràcter transversal i estarà organitzat pel conjunt de seccions i departaments de l’IEI de manera coordinada.

Sota l’epígraf de Setmana Temàtica de l’Aigua, combinarà coneixement científic i tècnic amb activitats educatives i de sensibilització per al públic en general, intentant d’aquesta manera fomentar la conscienciació ciutadana sobre l’ús responsable d’aquest recurs fonamental, bàsic i imprescindible tant per al present com per al futur de les comarques lleidatanes, així com del planeta en general.

Aquestes reunions de coordinació es faran de manera sistemàtica al llarg de l’any amb l’objectiu d’aprofundir la vinculació entre els diferents departaments de l’IEI i treballar de manera conjunta per millorar la divulgació científica, artística i patrimonial que defineix la institució lleidatana.