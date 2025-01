Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Morera, Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida, ha rebut durant el 2024 més de 40.000 persones a la nova seu de la rambla de Ferran que va obrir portes l'abril de l'any passat. Els responsables de l'equipament han anunciat que, a l'espera d'acabar de perfilar el programa d'activitats per aquest any, l'exposició 'Arrels i Horitzons. Més d'un segle d'art' es prorrogarà fins a l'1 de juny gràcies a la bona acollida que ha tingut per part dels visitants i la crítica artística. "A banda de valorar molt positivament l'arquitectura moderna de l'edifici, que ha canviat radicalment la imatge de l'antiga Audiència, n'han destacat l'acurada selecció d'obres i artistes que es mostren en el recorregut expositiu", han assegurat en un comunicat.

Després de més de 100 anys de nomadisme per llocs com l'antic convent del Roser o el Casino, el museu s'ha establert en un espai propi a l'antiga Audiència provincial amb un edifici dedicat completament a les funcions que li pertoquen com a pinacoteca. Les obres es van allargar cinc anys i van costar uns 5,8 milions d'euros.

El nou Morera es distribueix en tres plantes dedicades als serveis tècnics i tres a exposició, que busquen la màxima connectivitat entre els diferents espais a través d'un pati interior diàfan. També disposa d'una terrassa amb vistes a la Seu Vella.

La nova etapa del museu ha arrencat amb l'exposició 'Arrels i horitzons. Més d'un segle d'art', amb 470 obres que expliquen els canvis artístics i culturals que s'han esdevingut al llarg del segle XX i fins a l'actualitat i posa l'accent en les obres d'art que permeten explicar moments rellevants de la història de Ponent i Catalunya.