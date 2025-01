El fenomen 'Emilia Pérez', als Oscar

Publicat per EFE Verificat per Creat: Actualitzat:

Emilia Pérez, amb 13 nominacions, és la pel·lícula que parteix com a gran favorita en la 97 edició dels Oscars, seguida de The Brutalist i Wicked amb deu candidatures, després de l’anunci de l’Acadèmia de Hollywood ahir a primera hora del matí a Los Angeles (mitja tarda a Espanya). Per la seua part, el drama eclesiàstic Cónclave, que va aconseguir 8 candidatures; la biografia de l’estrella nord-americana Bob Dylan Un completo desconocido (7), i la comèdia Anora (6), tanquen la llista de pel·lícules amb més nominacions. Així, el narco-musical francès rodat en castellà Emilia Pérez, protagonitzat per l’espanyola Karla Sofía Gascón i la dominicana Zoe Saldaña, es postula per guanyar l’estatueta més prestigiosa del cine a millor pel·lícula i millor pel·lícula internacional.

A més, l’actriu madrilenya Gascón es converteix amb la seua històrica nominació en la primera actriu trans a optar a una estatueta de Hollywood. El president Pedro Sánchez la va felicitar i li va desitjar sort a X: “La teua immensa interpretació continua aconseguint èxits.” I la ministra d’Igualtat, Ana Redondo, va celebrar la nominació afirmant que és un “exemple i referent” per a les persones LGTBI+.

La gala de lliurament de premis, el 2 de març, retrà homenatge a Los Angeles pels incendis

Gascón es veurà les cares en la carrera per l’Oscar a millor actriu amb Demi Moore (La substancia), Cynthia Erivo (Wicked), Mikey Madison (Anora) i la brasilera Fernanda Torres (Aún estoy aquí).

En les ternes masculines, les premonicions de la premsa especialitzada de Hollywood es van complir amb Adrien Brody (The Brutalist), Ralph Fiennes (Cónclave), Timothée Chalamet (Un completo desconocido), Sebastian Stan (El aprendiz. La historia de Trump) i Colman Domingo (Las vidas de Sing Sing). L’anunci de les nominacions per part de Bowen Yang i Rachel Sennott va començar retent un homenatge a les víctimes pels devastadors incendis que assolen Los Angeles, meca de l’entreteniment i llar d’aquests premis que tindran lloc el 2 de març a l’emblemàtic Teatre Dolby. La gal·la, que presentarà Conan O’Brien, no tindrà actuacions en directe dels nominats a millor cançó i es retrà homenatge a la ciutat afectada.