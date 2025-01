L'actriu i escriptora Estel Solé s'emporta el Ramon Llull amb 'Aquest tros de vida'

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L’escriptora, actriu, productora i directora cultural Estel Solé (Molins de Rei, 1987) va guanyar ahir el 45 Premi Ramon Llull de les Lletres Catalanes, dotat amb 60.000 euros, amb Aquest tros de vida, una novel·la que parla de la fragilitat i la resiliència humana. La història se centra en la vida d’una científica ambiciosa que prova de conciliar els reptes laborals amb la criança familiar. En un moment de derrota personal, decideix emprendre un viatge que la portarà a conviure amb tres desconeguts amb qui es plantejarà dilemes inesperats sobre la vida, la mort i l’amor. L’entrega del guardó se celebrarà el 27 de febrer a Barcelona i, un dia abans, la novel·la es publicarà en català a Columna i en castellà a Destino. Solé, un rostre popular de la petita pantalla per la seua participació durant cinc temporades a La Riera de TV3, va comentar que es tracta de la seua segona novel·la, en la qual va treballar els últims tres anys, i va confessar que l’escriptura és com una cosa “tortuosa” per a ella, ja que “em condueix a enfrontar-me als meus propis dimonis i fantasmes”.