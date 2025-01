El Museu Urgell-Tàrrega inicia un projecte museològic per incorporar els avenços arqueològics dels darrers 30 anys

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El Museu Comarcal de l'Urgell-Tàrrega ha iniciat el projecte museològic per renovar la Sala d'Arqueologia i actualitzar-la als nous temps. L'exposició es va inaugurar l'any 1994, quan l'equipament es va traslladar al casal urbà de Cal Perelló, i durant aquests 30 anys els continguts discursius i museogràfics han anat quedant antiquats davant l'avenç de la investigació que s'ha fet en els diversos jaciments de la comarca. El primer pas ha estat encarregar a deu investigadors la redacció de l'estat actual del coneixement de la prehistòria i història antiga a l'Urgell, que serviran de base per al discurs de la nova sala d'arqueologia. El projecte s'ha pogut realitzar el 2024 amb un ajut de 7.140 euros del Govern.

En els darrers 30 anys, la investigació arqueològica ha experimentat un augment significatiu amb la recerca de nous jaciments de diferents períodes històrics, com els Estinclells de Verdú i la Pleta de Belianes, i la continuació de les excavacions fetes en jaciments singulars com el Molí d'Espígol de Tornabous i el mateix Pla de les Tenalles de la Mora. Períodes desconeguts o poc investigats a la comarca com el neolític o l'època visigoda ara ja no suposen una llacuna en el coneixement pel que fa a l'Urgell, gràcies a les excavacions fetes en assentaments com l'Espina (Tàrrega) i Cantorella (Maldà), pel que fa al neolític, i el Tossal del Moro de Castellserà, pel que fa a l’època visigoda.

10 investigadors especialitzats

La subvenció ha permès al museu encarregar als diferents investigadors i equips d'investigació que han liderat aquestes recerques arqueològiques un conjunt de textos de base que permetin veure l'estat del coneixement a la zona de l'Urgell des de la prehistòria fins a l'època visigoda, passant per l'època neolítica, el calcolític, les diferents fases de l'edat del bronze, la primera edat del ferro, l'època ibèrica i l'època romana, amb les seves diferents etapes.

Hi ha participat un total de deu arqueòlegs amb una llarga i reconeguda trajectòria. Es tracta d'Andreu Moya i Josep Gallart, pel període que va de la prehistòria fins a la primera edat del ferro; Xavier Bermúdez, Jordi Principal, Jordi Morer, David Asensio, Ramon Cardona, David Castellana i Josep Ros, per l'època ibèrica i romana; i Oscar Escala, pel període visigot.