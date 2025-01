Xarrades per difondre els festivals de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La regidoria de Cultura de Lleida va estrenar ahir un nou programa de trobades culturals que tenen per objectiu donar a conèixer i atansar als ciutadans els festivals i les iniciatives culturals que es desenvolupen al llarg de l’any a la ciutat. Es tracta de les cites Connecta:Cultura, la primera edició de la qual es va celebrar a la sala d’actes del Museu Morera, amb la presència de responsables dels principals festivals, cites i esdeveniments culturals de Lleida.

La idea d’aquests encontres culturals de networking –que tindran una periodicitat bimestral i cada ocasió en un equipament cultural diferent de la ciutat– és que els protagonistes presentin al públic les seues respectives iniciatives.

En la primera d’aquestes cites estaven previstos les intervencions de directors, responsables o portaveus de festivals de música com el Músiques Disperses MUD, el Magnífic Fest i el JazzTardor; d’arts escèniques com el Enre9 i el Fum, Fum, Fum Hangar; de cine com el Som Cinema i Clac; de literatura com el Festival de Poesia de Lleida; o de música, art i gastronomia com L’Art a l’Horta, entre d’altres.