'Cavall, atleta, ocell', Premi Òmnium 2024

L’escriptor i pintor valencià Manuel Baixauli (Sueca, 1963) va guanyar ahir el vuitè Premi Òmnium a la millor novel·la del 2024 amb Cavall, atleta, ocell, publicada per Edicions del Periscopi. El guardó està dotat amb 20.000 euros per a l’autor i 5.000 més per a promoció de l’obra. La novel·la de Baixauli sobre la complexitat de les relacions paternofilials es va imposar als altres dos títols finalistes: La conformista (L’Altra Editorial), d’Alba Dedeu, i Mammalia (Males Herbes), d’Elisenda Solsona.