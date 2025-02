Naix un nou festival de teatre a la Noguera

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Centre de Titelles de Lleida i l’ajuntament de Gerb, entitat municipal descentralitzada d’Os de Balaguer, a la Noguera, van anunciar ahir la creació d’un nou festival d’arts escèniques per al públic familiar. Es tracta del De Camp Festival de Teatre de Gerb, la primera edició del qual se celebrarà el proper 29 de març, en una intensa jornada sabatina que es desenvoluparà des de primera hora de la tarda i fins a les 22.00 hores i en la qual el públic podrà gaudir de sis espectacles de mitja dotzena des companyies, que oferiran un total de nou representacions. El nom del nou festival, De Camp, al·ludeix tant a la zona rural de Gerb, als peus del Montsec, com al terreny esportiu on tindrà lloc l’esdeveniment: el camp de futbol de la localitat, habilitat també amb espai de jocs i tallers per als més petits, bar i zona de pícnic. Aquesta primera edició comptarà amb les actuacions d’Apikipala, de les Avellanes; La Tal, de Rubí; Campi Qui Pugui, de Lleida i Castelldans; Hilarilar Marionetas, de Sant Cugat del Vallès; els bascofrancesos Têtes de Mules, de Biarritz; i el mateix Centre de Titelles de Lleida, amb l’espectacle itinerant Hathi.