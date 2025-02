Suu publica el seu quart àlbum, 'Material Sensible'

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La barcelonina Susana Ventura, la popular cantautora Suu, va publicar ahir el seu quart àlbum, Material Sensible (Halley Records), en el qual de nou torna a parlar d’amor i desamor i aborda la possibilitat de reconstruir-se vitalment. El nou disc, amb un so que l’atansa més que mai al pop, presenta una artista més transparent i sincera, que mostra les seues preocupacions. De fet, el títol del disc apel·la a totes aquelles persones compromeses que senten i a les quals “tot les afecta molt”. La cantautora explica que les seues inquietuds van més enllà de l’amor i són les de qualsevol jove a Barcelona. “Constantment tinc preocupacions pel futur, pel què m’oferirà la vida i per si podré pagar un lloguer”, afirma.