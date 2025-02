El debat de la qüestió de confiança a Sánchez, al Congrés el dia 25

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El ple del Congrés debatrà i votarà la setmana que ve la proposició no de llei de Junts en la qual s’anima el president del Govern central, Pedro Sánchez, a considerar l’oportunitat de sotmetre’s a una qüestió de confiança per mesurar els seus suports parlamentaris. Així ho va decidir Junts, que tenia reservada quota en l’ordre del dia del ple de la setmana vinent, tal com es va recordar ahir en la Junta de Portaveus de la Cambra. La formació independentista tenia tres propostes registrades per posar en el ple i va elegir que sigui la qüestió de confiança. El seu debat es preveu per al dimarts 25, però la seua votació arribarà l’endemà, segons van precisar fonts parlamentàries.

La proposició no de llei arribarà al ple després que el 4 de febrer la Mesa del Congrés va aixecar l’ajornament indefinit que havia imposat a la iniciativa i va permetre la seua tramitació. Tot això després de l’acord assolit entre PSOE i Junts per a l’aprovació del decret de l’escut social i d’una reunió entre el secretari d’Organització del PSOE, Santos Cerdán, i el secretari general de Junts, Jordi Turull, en el qual les dos formacions es van conjurar per millorar el mètode de negociació i evitar nous xocs.

Tramitades les iniciatives perquè l’SMI no tributi

n La Mesa del Congrés va qualificar ahir les tres proposicions de llei presentades per PP, Sumar i Podem per deixar exempt de tributació el Salari Mínim Interprofessional (SMI), amb la qual cosa el Govern espanyol té ara trenta dies feiners per oposar-se a la seua tramitació. L’Executiu pot negar la seua conformitat a la tramitació de les proposicions de llei si considera que impliquen augment dels crèdits o disminució dels ingressos pressupostaris. Avui la vicepresidenta primera i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, protagonitzarà el ple del Congrés després del xoc amb el ministeri de Treball que dirigeix la líder de Sumar, Yolanda Díaz, per la tributació del salari mínim interprofessional. La dirigent socialista, que fa una setmana va ser baixa d’última hora per una qüestió mèdica, haurà de fer front ara a les preguntes pendents i les noves presentades de PP, Vox, Junts i Podem sobre la política fiscal de l’Executiu.