Lleida solidària amb música

La llengua a la Catalunya Nord- L’Espai Orfeó es va omplir en el concert Lleida per La Bressola, solidari per a la supervivència d’aquest projecte educatiu en català a la Catalunya Nord. El recital va comptar amb la participació de Meritxell Gené (a la foto), Xavier i Amat Baró, Bru i Kelly Isaiah, en una vetllada conduïda pel showman Ferran Aixalà. - MAGDALENA ALTISENT

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Dos vetllades musicals solidàries, encara que de signe diferent, van coincidir ahir a Lleida pràcticament a la mateixa hora: a l’Espai Orfeó, en benefici del projecte educatiu en català de La Bressola, i a l’Auditori Enric Granados, per recordar el tercer aniversari de la guerra a Ucraïna. L’Espai Orfeó va acollir el concert solidari amb La Bressola, el projecte educatiu en català a la Catalunya Nord, a França, que pateix actualment greus problemes de finançament per la reducció o pèrdua d’ajuts per part de les institucions gal·les. La diputació de Lleida també es va afegir a l’acte. El seu president, Joan Talarn, va afirmar que “La Bressola representa com ningú l’esperit de resistència i de lluita que caracteritza el que hauria de ser el més normal a tot arreu: l’ús natural de la llengua pròpia del país”, i va recordar que les disputaciones catalanes van acordar col·laborar amb aquest projecte. Precisament, l’ajuntament de Balaguer va anunciar ahir que atorgarà en la Nit de la Cultura del 12 d’abril un dels Premis Comte d’Urgell al president de La Bressola, Guillem Nivet, per la seua tasca al capdavant d’aquesta entitat cultural. En la categoria d’entitats, el premi serà per a la revista Camacuc de València, “per la seua defensa, difusió i normalització de la llengua davant d’un govern hostil”.

D’altra banda, l’Auditori va acollir el concert benèfic Lleida amb Ucraïna, organitzat per l’Associació Cultural Ucraïnesa Gira-sol de Lleida, en el marc del tercer aniversari aquesta setmana de la guerra amb Rússia. Els diners recaptats es destinaran a un centre especialitzat en el treball amb nens que han perdut els seus pares en aquest conflicte bèl·lic.