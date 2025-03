Tribut a Mompou a ritme de jazz

El pianista Lluís Capdevila (Falset, Priorat, 1981), establert a Lleida des de fa més de cinc anys i artista resident de l’Auditori, presentarà dissabte vinent (20.00 h) en aquest equipament el seu nou treball discogràfic, en el qual ret homenatge al pianista i compositor barceloní Frederic Mompou (1893-1987), però d’una forma molt singular. Capdevila, acompanyat pel grec Petros Klampanis al contrabaix i l’italià Luca Santaniello a la percussió, revisita les Impressions íntimes que Mompou va compondre als seus inicis, entre 1911 i 1914, però en clau de jazz. “He volgut vestir de jazz aquesta suite de 9 cançons, com si es tractés de 9 estàndards d’aquest gènere”, va explicar a SEGRE Capdevila sobre aquest àlbum gravat l’any passat en un estudi de Grècia i que també formarà part del cartell del pròxim Festival de Pasqua de Cervera. I és que existeix una “connexió” molt estreta de Mompou amb Lleida: “Enric Granados va recomanar amb una carta un jove Mompou de 18 anys perquè aquest pogués estudiar al Conservatori de París el 1911 i, pocs anys després, el també lleidatà Ricard Viñes va ser el primer que va donar difusió en els seus concerts per Europa a aquesta suite del pianista barceloní”. Per això, aquest concert a l’Auditori formarà part del cartell de l’Any Ricard Viñes, que aquest 2025 commemora els 150 anys del seu naixement. En el disc Mompou revisited: Intimate Impressions, Capdevila inclou les 9 versions i un desè tema, la interpretació de la primera cançó tal com la va compondre Mompou perquè l’oient pugui captar-ne el contrast.