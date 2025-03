Naix a Lleida l’editorial La Biennal, de la mà d’una neta de Lluís Virgili

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La lleidatana Natàlia Virgili Riera, diplomada en Turisme, musicoterapeuta i gestora cultural, va presentar ahir un nou segell editorial a Lleida, Edicions La Biennal, i el llibre amb què s’estrena, la novel·la La memòria del cos, de l’escriptora saragossana Patricia Almarcegui. La directora editorial va explicar que “em sento com si es tanqués un cercle”, en al·lusió al seu avi Lluís Virgili, l’històric director coral i pedagog musical del qual Lleida celebra aquest 2025 el centenari del naixement. I és que a més de la seua passió per la música, Lluís Virgili va exercir de linotipista i va ser cofundador de l’editorial Virgili & Pagès. Amb aquests antecedents familiars en la música, el cant coral i l’edició, Natàlia Virgili ha volgut que aquest nou projecte editorial s’especialitzi en el que ella denomina “narrativa de les arts”. “Vull publicar llibres amb històries vinculades d’una manera o altra a les sis belles arts: pintura, música, arquitectura, escultura, literatura i dansa; ja sigui pels seus protagonistes o per l’àmbit en què es desenvolupin”, va comentar l’editora. Per això, per exemple, La memòria del cos està protagonitzada per una ballarina. I ja té uns altres dos títols en cartera, traduccions de Stefan Zweig i de Michael Cunningham que preveu publicar a l’estiu i al novembre, respectivament. “El concepte de biennal és molt de belles arts”, va afegir per justificar el nom del nou segell editorial.