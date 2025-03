Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Oques Grasses van ser dijous a la nit a Girona els grans triomfadors dels Premis Enderrock a l’emportar-se 4 guardons: tres per votació popular (artista, directe i disc) i el de la crítica al millor àlbum de pop per Fruit del deliri. Els van seguir Figa Flawas, amb 3 Enderrocks per La calçotada i La Marina sta morena, i Mushka, amb 2 per SexeSexy.