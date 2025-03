Absolt l'exconseller Lluís Puig d'un delicte de desobediència per no lliurar les obres de Sixena del Museu de Lleida

Publicat per agències Creat: Actualitzat:

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha absolt l'exconseller de Cultura i diputat de JxCat al Parlament, Lluís Puig, exiliat des del 2017, per un delicte de desobediència perquè no va lliurar voluntàriament les 44 peces del monestir de Vilanova de Sixena (Osca) que hi havia al Museu Diocesà de Lleida. Les peces se les va endur la Guàrdia Civil el desembre del 2017 en plena intervenció de la Generalitat per part de l'Estat amb l'article 155 de la Constitució. El fiscal demanava una pena de multa de quasi 6.000 euros per a Puig, i també per a Santi Vila, predecessor seu, que serà jutjat per un jutjat penal de Barcelona al maig.

Igualment, l'acusació particular de l'Ajuntament de Vilanova de Sixena demanava 99.000 euros de multa i dos anys d'inhabilitació per a Puig. Per a Vila demana 11 mesos de presó i 162.000 euros de multa perquè hi afegeix el delicte d'usurpació d'atribucions judicials.-