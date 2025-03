La Passió de Cervera inicia temporada amb un nou escenari i una obra més curta

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La Passió de Cervera ha donat el tret de sortida aquest diumenge a una nova temporada de representacions que s’allargarà fins al 18 d’abril amb un total de 6 funcions. Entre les novetats d’enguany hi ha l’estrena d’un nou escenari, el qual ha posat solució a la falta d’estabilitat estructural, i una obra més curta fruit dels canvis de la direcció per fer l’obra més atractiva. Així mateix, també destaca la participació d’un nou actor en el paper de Judes i la presència de més intèrprets joves a l’escenari. La Passió de Cervera és la més antiga d’Europa i mobilitza unes 300 persones entre equip artístic i tècnic. Els dies de més afluència, com divendres Sant, el Teatre de la Passió acull fins a 700 espectadors.

Les característiques del nou escenari, de 40 metres de llarg per 20 de profunditat, el converteix en un dels escenaris amb més fondària de Catalunya. A més, el suport compta amb un entarimat pla que és fàcil de substituir en cas que es malmeti alguna peça.

La nova infraestructura ha minimitzat els sorolls en els canvis d’escenes i ha permès recuperar elements que s’havien perdut com el cavall, un dels trets distintius de la Passió. Així mateix, les millores tècniques han aportat més polivalència escènica, confortabilitat i agilitat als canvis de decorats de grans dimensions. Les modificacions han obligat a fer canvis en l’escena final, la resurrecció, que compta amb diferents efectes com el fum.

D’altra banda, la direcció artística ha donat per acabada la dinamització dels tres actes de la representació, amb l’objectiu de dinamitzar-la i posar-la a l’abast de tothom. Entre els canvis més importants hi ha la durada de l’obra, que s’ha escurçat en comparació amb altres edicions. Així, la Passió de Cervera dura unes tres hores i inclou dues pauses de 20 minuts cadascuna.

Tot i que repeteixen bona part dels intèrprets, una altra de les novetats d’enguany és la participació d’un nou actor en el paper de Judes, interpretat pel cerverí Òscar Aldomà. “Sense Judes no hi hauria traïció. És un paper important. La qüestió és agafar el ritme i passar-ho bé”, ha dit Aldomà, qui pujarà a l’escenari amb els seus dos fills, el Biel i el David de 14 i 11 anys.

Precisament, la crida a la participació de nous actors ha donat els seus fruits i una de les directores de la Passió de Cervera, Mariona Dalmases, ha assegurat que els més joves estan “molt motivats”. “Tenim una escena dedicada als nens i intentem repartir els papers al màxim. Són el planter de la representació”, ha conclòs.

Encara sobre l’elenc, l’espectacle compta amb la participació d'actors i actrius amb discapacitat gràcies a un programa d'inclusió amb l'Associació Alba. Precisament, artistes d'aquesta entitat han dissenyat el cartell de l'edició d'aquest any de la Passió.

La representació d’aquest diumenge és l’única funció de matí. La resta de cites estan programades pels dies 22 i 29 de març i 5, 12 i 18 d’abril des de les quatre de la tarda fins a dos quarts de vuit del vespre.

La Passió de Cervera està declarada Tresor de Patrimoni Cultural Immaterial de Catalunya i Andorra i es representa a la capital de la Segarra des de fa més de 500 anys.