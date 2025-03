El popular escriptor i reputat enigmista autor de crucigrames i jocs de paraules Màrius Serra (Barcelona, 1963) arribarà el mes que ve a la diada del llibre i la rosa amb dos novetats sota el braç. D’una banda, la reedició a Empúries de La novel·la de Sant Jordi, que va publicar amb gran èxit comercial el 2018 i que va obrir posteriorment una sèrie, que ell ha batejat com “ludocriminal”, un subgènere negre que té com a protagonista un personatge real, de nom i cognoms autèntics, l’expert internacional en jocs de taula Oriol Comas i Coma (Barcelona, 1956). I per un altre, la quarta entrega d’aquesta saga literària, El rol del Roc, que ahir va presentar a la llibreria Caselles de Lleida acompanyat pel mateix Comas i Coma. “Fa nou o deu anys em va proposar ser el protagonista, amb el meu nom autèntic. Em va xocar, però a casa al final em van donar permís per a aquesta exposició pública de la meua vida. Des d’aleshores, cada novel·la és com un regal. Debatem i construïm la trama a mitges, però el Màrius l’escriu”, va explicar aquest personatge real i de novel·la. Serra va recordar que “el 2015 vam començar aquesta aventura que, de moment, ja ens ha portat a compartir quatre novel·les ludocriminals”. La nova entrega, El rol del Roc, “és la més social, a partir de jocs de rol la història expressa el conflicte generacional actual entre els grans, jubilats i pensionistes, davant dels joves, que topen amb una realitat social: treballen més, però amb sous inferiors i no tenen diners”. La novel·la arranca al barri d’Horta de Barcelona, que pateix una epidèmia de desaparicions de jubilats: els pensionistes marxen de les residències d’avis i no se’ls troba més. Com sempre, l’autor juga amb el lector, perquè “reivindico que escriure és posar paraules en joc”. I ho fa acompanyat de Comas i Coma, autor intel·lectual de jocs i trames, que “és el meu Carvalho, un gran coneixedor del joc de taula com a element cultural”, va afegir Serra. La parella va revelar que té plans per a una cinquena entrega, “però tardarem”.