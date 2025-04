Lletra Petita, un festival de conte per tercer any consecutiuMAGDALENA ALTISENT

La tercera edició del Lletra Petita, Festival de literatura infantil i juvenil de la ciutat de Lleida s’ha celebrat aquest dissabte al Pati de les Comèdies, el Pati de l’IEI i la Sala Alfred Perenya. L’esdeveniment ha aplegat multitud de famílies que han gaudit d’una àmplia varietat d’activitats i tallers, un mercadet, una Jornada Pro, una gimcana literària, un espai de lectura en veu alta i un altre de lectura.

Després de la inauguració, en la qual hi ha participat la regidora de Cultura, Pilar Bosch, durant el matí ha tingut lloc una trobada amb Elisenda Roca, autora de Mia Fantasia, un concert entre llibres “Sons de castells”, càrrec de La Botzina, i les activitats Maleïts malvats i altres què? a càrrec d’Oriol Garcia Molsosa, Once upon a time de Rebecca June, i Dins del cor d’Ada Cusidó. A la tarda ha tingut lloc l’espectacle Balla’m un conte de Marta Casals.

Pel que fa als tallers, el festival n’ha organitzat un de còmic, a càrrec de Matías Tolsa, un altre de Mònica Benabarri: “Crea la teva història”, i un darrer d’il·lustració: “Els colors de les quatre estacions (a partir d’Els Contes de la Vall Amagada d’en Carles Porta).

El festival també ha comptat amb un mercadet a la plaça de la Catedral, un espai de lectura en veu alta, dedicat a l’oralitat i obert a tothom, i un racó de lectura al mig del pati de l’IEI.

Cal destacar la Jornada Pro adreçada a mestres, bibliotecàries, autors i il·lustradors de literatura infantil i juvenil i altres perfils interessats en el foment lector amb una xerrada a càrrec de Júlia Baena i en col·laboració amb el Centre de Recursos Pedagògics del Segrià: “Creixent entre paraules: la literatura, companya de viatge de la primària a la secundària”, i el taller “Xup-xup d’àlbums il·lustrats. La literatura cuinada a foc lent”, a càrrec de Mar González. Totes dues activitats s’han fet a la Sala Alfred Perenya.

Durant tot el dia, en els diferents espais, els i les participants han pogut gaudir d’una gimcana literària dedicada al còmic i el manga.

Enguany l’editorial convidada ha estat BiraBiro, fundada el 2015 amb l’objectiu de fomentar la lectura entre els infants de manera lúdica i profunda, amb contingut de qualitat artística.

El festival es realitza a partir de la col·laboració de la Biblioteca Pública de Lleida i la Biblioteca Municipal de Pardinyes (Regidoria de Cultura).