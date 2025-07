El Consorci del Museu de Lleida recorrerà al Suprem la sentència per l'art de la Franja

Publicat per redacció Creat: Actualitzat:

El Consorci del Museu de Lleida interposarà un recurs de cassació al Tribunal Suprem contra la sentència de l'Audiència d'Osca que ratifica que les 111 obres d'art de la Franja que eren al Museu de Lleida són propietat de les parròquies de la diòcesi de Barbastre-Montsó. Així ho han decidit aquest dilluns, per unanimitat, les institucions que conformen el consorci: la Generalitat, l'Ajuntament de Lleida, la Diputació, el Bisbat i el Consell Comarcal del Segrià. En un comunicat, el consorci justifica que no comparteix la resolució judicial perquè entén que "no està adequadament fonamentada" i assegura que seguirà reivindicant la unitat de la col·lecció del Museu de Lleida i que les 111 obres "formen part del patrimoni cultural català".

El Consorci del Museu de Lleida manté que la diòcesi de Lleida va adquirir la propietat de les obres mitjançant compravendes, permutes i donacions, o bé per usucapió, i ha aportat, per cadascuna de les obres, documentació històrica i informes pericials.

"Els tribunals civils han negat valor a totes aquestes proves i s’han mostrat molt estrictes amb els arguments del consorci. Per contra, el bisbat de Barbastre-Montsó no ha al·legat en virtut de quin títol legal aquestes parròquies són propietàries d'aquestes obres i no ha aportat cap prova de la seva adquisició", recull el comunicat.

Segons el consorci, l'aplicació de les normes que regulen els procediments civils "obligaria a desestimar la demanda del bisbat de Barbastre-Montsó". Per contra, lamenta la institució, "el tribunal ha obviat aquest defecte en els plantejaments del bisbat aragonès i ha donat per fet, sense fonament, que les parròquies de la Franja de Ponent són les propietàries dels béns en disputa".

El consorci explica que seguirà defensant la unitat de la col·lecció del Museu de Lleida, un posicionament que considera "una reivindicació legal i justa" perquè les 111 obres "formen part del patrimoni cultural català".

A finals de març, l'Audiència d'Osca va confirmar la sentència del jutjat de Barbastre que el desembre del 2019 havia ordenat la devolució de les peces a l'Aragó, un trasllat que va culminar el 2021, i va desestimar els recursos del Bisbat de Lleida, el Consorci del Museu de Lleida i la Generalitat.