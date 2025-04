“M’he fet un disc d’autoregal”

El cantant i compositor de Reus Joan Masdéu acaba de publicar La bonaventura, un EP de cinc cançons amb el qual celebra els seus quinze anys de trajectòria en solitari, després de pràcticament 17 en la històrica banda del pop-rock català Whiskyn’s. “Després de 32 anys gairebé sense parar, volia posar un punt i a part en la meua carrera per preguntar-me per què continuo tocant i participant d’aquesta indústria musical de timing tan delirant”, va explicar l’artista a SEGRE, abans de reconèixer que “no he pogut evitar llançar un nou treball, encara que sigui un EP. He complert 50 anys i he vist que era el moment per a aquest disc d’autoregal, per la il·lusió que tinc per continuar cantant i tocant”. I Almacelles serà un dels primers punts en què veurà la llum. Masdéu actuarà aquest divendres (22.00 h, gratuït) en el cicle Nits de Taverna de la sala Arca. Ho farà en format de duo, acompanyat a la guitarra elèctrica i segones veus per Maurici Gené. Serà quinze dies abans de l’estrena més oficial, al capdavant d’una banda, el 26 d’abril al Teatre Bartrina del seu Reus natal. El títol és un joc de paraules intencionat: “d’una banda, la bonaventura, la sort que ens espera i allò que ha de venir en el futur, però per una altra, la bona aventura, el camí recorregut en tots aquests quinze anys en solitari i abans amb Whiskyn’s”. En aquest treball, Masdéu ha revisitat el seu primer single en solitari, El carrer dels jocs florals, i el més recent, No en tens prou, amb col·laboracions de “gent jove que admiro”, com Dan Peralbo i el Comboi i River Omelet, com “una manera de donar crèdit a les noves generacions”.