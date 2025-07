La revista de la Fundació Horitzons 2050 presenta el tercer número amb Tatxo Benet i Núria Cervós de protagonistes

Publicat per LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creat: Actualitzat:

La Fundació Privada Horitzons 2050 va presentar aquest dimecres el tercer número de la revista Horitzons al Museu de Lleida, publicació que aborda qüestions d’economia i emprenedoria a les comarques lleidatanes, i que compta amb il·lustracions inèdites de l’artista de la Seu d’Urgell Perico Pastor i les fotografies del lleidatà Santi Iglesias. L’acte va comptar amb la participació de dos dels protagonistes de la publicació: els empresaris Taxto Benet i Núria Cervós, que van ser entrevistats en el volum per Xavier Grasset i Lorena Farràs, respectivament, a més d’Antoni Gelonch, president d’Horitzons 2050, i Francesc Canosa, director de la revista.

“Crec que mai m’havien fet una entrevista tan llarga i completa”, va fer broma Benet, referint-se a la que li va fer Grasset. “A Lleida i el Pirineu ens falta esperit combatiu i ambició, hem de fer sentir les nostres reivindicacions a la capital catalana que, al seu torn, mai ha tingut en compte el nostre territori”, va explicar l’empresari i periodista.

Per la seua banda, Núria Cervós, líder de l’empresa del sector de la construcció més important del Pirineu i que porta el seu nom, va defensar que gestionar un negoci en un entorn rural és “tot un repte per la baixa dinamització econòmica”. “Hem de seguir l’exemple de territoris com els Alps italians, que han estat capaços de combinar la tranquil·litat que ofereix la muntanya amb els negocis, les comunicacions, els serveis i la qualitat de vida”, va assenyalar Cervós.

Paral·lelament, Canosa va posar en relleu el moment actual que viu Catalunya, que encara manté els valors establerts per la Mancomunitat. Així mateix, Gelonch va assegurar que “estem aconseguint que la revista tingui continuïtat, amb molt esforç i satisfaccions”.