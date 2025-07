Els Rurals redoblen la vigilància per controlar els espais naturals

Publicat per Cynthia SansACN Creat: Actualitzat:

Els Agents Rurals iniciaran aquesta Setmana Santa fins a finals d’any una campanya de vigilància als espais naturals protegits de Catalunya. Això implica duplicar la presència d’efectius sobre el terreny, passant dels 100 habituals a 200 agents. El dispositiu contempla el desplegament d’agents a 45 sectors estratègics, que cobriran els 25 espais naturals amb especial protecció, bona part dels quals a Lleida.

La directora general dels Rurals, Elisenda Pérez, va avançar ahir que “aquest pla està pensat per Setmana Santa, perquè és quan més massificació s’espera, i també en època d’estiu”. Es controlaran les acampades en zones prohibides i es vigilarà especialment motoristes i ciclistes que circulin per senders no autoritzats així com l’encesa de fogueres. Al seu torn, l’inspector en cap dels Rurals, Josep Antoni Mur, va recordar que no està permès fer foc al medi natural i va demanar “màxima responsabilitat”.

El 2024 els Agents Rurals van portar a terme 31.047 actuacions en diferents espais protegits de Catalunya i van interposar 1.700 denúncies a l’Àrea d’Espais Naturals Protegits i Biodiversitat. A més, un terç d’aquestes actuacions es van fer en el marc de la vigilància d’espais protegits.

Alinyà tanca l’accés a motor a la seua muntanya al maig

L’accés motoritzat a la muntanya d’Alinyà quedarà restringit a partir de maig. Ho va confirmar ahir l’ajuntament de Fígols i Alinyà després d’aprovar aquesta setmana la regulació de l’espai. Joel Obiols, regidor de l’ajuntament, va explicar que després de Setmana Santa quedaran instal·lades tres barreres que limitaran el pas a tots els visitants forans, que només hi podran accedir a peu o amb bicicleta. Els que sí que podran circular amb vehicle seran veïns que tinguin una propietat a Alinyà, Perles, l’Alzina d’Alinyà i a Cambrils i Llinars, al municipi limítrof d’Odèn, al Solsonès.

Per això, els veïns s’han de dirigir als seus ajuntaments de referència per recollir la clau que obrirà les tres barreres que els permetrà el pas. Obiols va explicar que habilitaran una zona per estacionar els vehicles. Així, estarà situada al costat del camí principal, a la zona del coll de Boix, on quedarà fixada una de les barreres.