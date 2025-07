L’artista lleidatana Abril presenta el primer avanç del seu nou EP

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’artista lleidatana Abril (Lleida, 2004) va publicar ahir no vull dir-te adeu, una nova cançó que representa el primer avanç del seu pròxim EP. Es tracta d’un single de pop fresc i descarat produït amb la col·laboració de Víctor Ayuso, gràcies a la beca de producció de Cases de la Música de Lleida. La lletra parla del romanticisme de voler mantenir viu allò que sembla que està condemnada a acabar-se. Amb aquest nou llançament, Abril deixa enrere la mirada adolescent del seu primer EP, Catorze, i aborda amb més profunditat temes com per exemple la confiança, les relacions complicades i els dilemes emocionals de la seua generació. A més, la cançó està acompanyada per un videoclip de la mà de la productora El Garito.