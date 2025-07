Cervera ‘revela’ l’enigma Juli Garreta

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

La jornada de Divendres Sant del Festival de Pasqua va culminar ahir amb la posada en escena d’un enigma musical. L’edició número 15 del certamen està dedicada a Juli Garreta (1875-1925), de professió rellotger en el seu Sant Feliu de Guíxols natal, però amb una gran afició musical que el va convertir en un gran compositor, sobretot de sardanes. Així, l’Auditori Municipal de la capital de la Segarra va acollir l’espectacle Enigma Garreta, amb el tenor Roger Padullés, el pianista Francisco Poyato i l’actriu Paula Blanco. Garreta, un personatge històric singular tant en la seua vida privada com en l’originalitat de la seua obra musical, va ser el protagonista d’aquest recital teatralitzat en el qual el trio va revelar les incògnites sobre com un rellotger de poble durant el primer quart del segle XX va assolir el cim compositiu per sobre de qualsevol altre músic sardanista. El públic del recital va poder seguir la vida i obra de Garreta a través de la projecció de fotografies de l’època, de la narració de la seua neboda en la veu de l’actriu i d’algunes de les seues cançons per a veu i piano.

Al matí, el Festival de Pasqua va estrenar la primera sessió dels concerts de proximitat. L’església de Sant Joan va acollir a les 11.30 i 13.00 hores l’actuació d’Anna Urpina al violí barroc i modern i Inés Moreno al clavicèmbal en un diàleg entre músiques del segle XVIII i del XXI. A les mateixes hores, el Museu de Cervera va ser escenari de sengles concerts del saxofonista Joan Martí-Frasquier també plens de contrastos: des de la seua particular lectura de la música medieval del Llibre Vermell de Montserrat fins a peces d’avantguarda contemporània.

Dijous a la nit, el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana va ser protagonista al paranimf de la Universitat, el mateix escenari que acollirà avui a partir de les 20.00 hores el concert de clausura del Festival de Pasqua, a càrrec de la Cobla Sant Jordi, en una primera part amb obres de Garreta i una segona amb peces de Guinovart i Pagès-Corella.