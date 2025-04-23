Sant Jordi omple a vessar l'eix de la rambla Ferran de Lleida
El bon temps dispara l'optimisme de floristes i llibreters, en un any amb més de 200 parades al carrer
Milers de lleidatans inunden des de primera hora d'aquest dimecres els carrers de la capital del Segrià per celebrar la diada de Sant Jordi. L'avinguda de Francesc Macià i la rambla de Ferran s'han convertit en l'epicentre d'una jornada festiva que ha vist com més de 200 parades autoritzades per la Paeria —un 10% més que l'any passat— oferien llibres i roses a un públic entusiasta. Després d'uns primers moments amb el cel ennuvolat, el sol ha acabat brillant i ha impulsat l'optimisme entre els comerciants, que confien culminar una jornada comercial reeixida.
"Preveiem una diada magnífica", ha explicat a l'ACN el responsable de la llibreria La Fatal, Jordi Souto, qui ha constatat que aquest dimecres al matí hi ha hagut "molta més afluència" a la rambla en comparació amb l'edició anterior. Malgrat que la coincidència de la Setmana Santa amb els dies previs a Sant Jordi ha reduït les vendes anticipades, els llibreters mantenen bones expectatives. "Hem perdut dies de venda importants, però quan hem obert ha funcionat bé. Si el temps acompanya és una garantia d'èxit", ha afirmat Jordi Caselles, al capdavant de la llibreria Caselles.
La distribució de les parades, amb els professionals a l'avinguda Francesc Macià i les entitats i col·lectius a la rambla de Ferran, és un model consolidat des de la pandèmia. Segons Caselles, aquesta ubicació resulta ideal, especialment tenint en compte que "les obres d'aquest any a la rambla no afecten el passeig central" i que altres alternatives com els Camps Elisis presentarien inconvenients pel terreny sorrenc.
La rosa vermella, protagonista indiscutible
Els floristes també han treballat a ple rendiment durant tota la jornada. Segons Manel Reyes, de la floristeria Flors Reyes, la tradicional rosa vermella continua sent "la reina" de la diada. "La perspectiva és bona, el temps acompanya, hi ha força gent i no ens podem queixar", ha manifestat. Tot i l'increment general de costos, els preus s'han mantingut a partir dels 7 euros, amb novetats com la flor blaugrana o la de color blau.
Els llibres més buscats pels lleidatans
Entre el públic, les preferències literàries han estat variades. Pepa Pasqual, veïna de Lleida, cercava llibres per a la família mentre ja tenia adquirit 'L'Enverinadora', d'Anna Sáez. "Som originaris de Faió i ella és de la Granja d'Escarp. Aquesta és una història que cal conèixer bé i l'Anna escriu genial", ha explicat.
La Laia, de Bellpuig, i l'Eloi, d'Ivars d'Urgell, han aprofitat el matí per evitar aglomeracions i s'han recomanat títols mútuament. Per a ells, Sant Jordi "és una tradició molt bonica de Catalunya que no s'hauria de perdre". Entre els títols que consideraven adquirir figurava 'Un animal salvatge', de Joël Dicker, un dels potencials èxits d'aquesta jornada.
En Vicent, de Lleida, ha qualificat la diada de "fenomenal" i s'ha decantat pel premi Planeta 2024: 'Victòria', de Paloma Sánchez Garnica. Per la seva banda, l'Assumpció i en Ramon, de Bellvís, han mantingut la seva tradició de regalar-se mútuament el llibre i la rosa, cercant "alguna novel·la en català".
Una ciutat abocada a la festa del llibre
La Paeria ha autoritzat enguany 203 parades, distribuïdes per tota la ciutat però amb especial concentració a la rambla de Ferran i l'avinguda Francesc Macià. Del total, 44 són dedicades a la venda de llibres (23 de llibreries i editorials, i 21 d'entitats socials, centres educatius i entitats culturals) i 68 ofereixen flors (33 de floristeries professionals, set de centres educatius i 28 d'entitats diverses). Les 91 parades restants corresponen a entitats que venen productes relacionats amb la diada, com ara el tradicional pa de Sant Jordi del Gremi de Forners de les Terres de Lleida.
La jornada ha començat amb l'esmorzar literari organitzat per Pagès Editors, que ha reunit nombrosos autors i autores a la seu de l'editorial. Francesc Baena, autor de 'El caso de las almendras garrapiñadas' (Editorial Milenio) i èxit de vendes l'any passat, ha estat l'encarregat de la glosa de la diada.
Eulàlia Pagès, directora de l'editorial, ha expressat la seva "gran alegria i joia perquè la literatura catalana i escrita des de Ponent està en plena eufòria". També ha destacat que aquest és "un dels anys que més autors i escriptors de Lleida han tret nou llibre i d'alta qualitat" i ha celebrat que, tot i un inici "tímid", finalment el sol ha acompanyat la celebració.