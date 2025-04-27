CERTÀMENS
Alcoletge somia de Mil Maneres
Un miler de persones van visitar ahir el festival i alguns espectacles esgoten entrades. L’organització confia a arribar als 4.000 assistents en aquesta sisena edició, que conclou avui
El teatre, la música, la dansa i el circ en directe i per a tota la família s’apropien d’Alcoletge un any més amb motiu del festival Mil Maneres, que celebra la sisena edició aquest cap de setmana. Els carrers, places i equipaments del municipi es van omplir ahir del públic i espectacles com Es ven germà petit, del Centre de Titelles de Lleida, van esgotar les entrades a taquilla. Des de l’organització del certamen apunten que al llarg del dia d’ahir van rebre un miler de persones. També, van destacar l’obra de clown Un vestit nou per a l’emperador (que es repetirà avui a les 11.30 h) de La Pera Llimonera Teatre; el teatre inclusiu Un conte enrere, de la companyia La Màxima i la Fundació Privada Ilersis; i la xaranga de la Sidral Brass Band. “Hem apostat per l’accessibilitat i l’adaptabilitat. Per això, els espectacles al pavelló municipal compten amb una interpretació simultània en llengua de signes i audiodescripció”, va apuntar Núria Mirada, responsable de comunicació del Mil Maneres. De fet, entre dimecres i divendres, el festival va rebre la visita de 1.400 escolars i “va ser molt emocionant veure com els nens i nenes podien participar activament en les propostes gràcies a aquestes mesures inclusives”, va explicar Mirada.
El certamen acaba avui i l’organització espera arribar als 4.000 assistents en aquesta edició, que va començar dimecres passat.