EFEMÈRIDE
La dansa pren les places de Lleida i Balaguer
Exhibicions de les escoles i associacions de les dos ciutats
La plaça de la Llotja de Lleida va acollir ahir per primera vegada la tradicional mostra de dansa de les escoles privades de la ciutat Arts Dansa, Dancescape i La Dansa Estudi, amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dansa. Tant les grades de la plaça com el seu entorn van quedar plenes del públic. En les passades edicions d’aquesta efemèride, l’exhibició de les esmentades escoles solia tenir lloc a la plaça Sant Joan, un espai que havia quedat petit a causa de la gran afluència de públic. El programa d’actes del Dia Internacional de la Dansa a Lleida va arrancar dijous passat i acaba avui (a les 20.30 hores) amb una sessió del cicle audiovisual Cafè Curt titulada Danses Curtes, al Cafè del Teatre.
Paral·lelament, la plaça Mercadal de Balaguer també va acollir ahir les activitats commemoratives del Dia Mundial de la Dansa. Al matí, va tenir lloc una trobada escolar d’uns 200 alumnes de quatre centres educatius de la ciutat: l’Escola Pia, Escola Mont-roig, Escola Gaspar de Portolà i l’Escola la Noguera, en el marc del Pla Saltem i Ballem, que va amenitzar la Cobla Mediterrània. A la tarda es va celebrar una mostra de dansa de carrer amb l’alumnat de les diferents escoles de dansa, colles sardanistes i associacions de swing i country de Balaguer.
Un ball immortalitzat en tinta sobre paper
En el marc de les activitats del Dia Mundial de la Dansa, ahir es va inaugurar l’exposició Shiryaev o el silenci de l’eruga al Teatre de la Llotja de Lleida. Es tracta d’una mostra que recopila onze dibuixos en tinta sobre paper fets per l’artista Jordi Jové (Seròs, 1961). Estan inspirats en l’espectacle multidisciplinari amb el mateix títol que va inaugurar la 14a edició d’Animac i que va ser coreografiat per la lleidatana Pilar Buira en honor al ballarí rus Alexander Shiryaev. Recentment, Jové va donar la col·lecció de dibuixos a la Fundació de les Arts de Lleida.