Israel desplega forces al sud de Síria per "protegir les poblacions druses"
L’Exèrcit d’Israel ha anunciat el desplegament de forces al sud de Síria per "protegir a les poblacions druses" de l’onada de violència sectària que porta dies assolant la zona, i que han portat als militars israelians a multiplicar els seus bombardejos al país en una nova operació militar condemnada per Nacions Unides
"Les forces israelianes estan desplegades a la regió meridional de Síria i estan preparades per impedir que forces hostils entrin a la regió i en les poblacions druses", ha fet saber l’Exèrcit israelià en un comunicat publicat aquest diumenge en el seu compte de la xarxa social X. Es pot recordar que l’Exèrcit manté posicions addicionals a la muntanya Hermón, a l’oest de Síria, presa per les forces israelianes després de la caiguda del règim de l’expresident sirià Bashar a l’Assad, l’any passat.
L’Exèrcit d’Israel també ha confirmat operacions de bombardeig durant aquesta passada nit, efectuades per una dotzena d’avions de combat que han atacat "components d’infraestructura i armes a tot Síria, inclosos canons antiaeris i un llançador de míssils terra-aire".
Divendres, l’Exèrcit israelià va llançar un atac a prop del Palau Presidencial de Síria, en la qual cosa el primer ministre i el ministre de Defensa israelians, Benjamin Netanyahu i Israel Katz, respectivament, van descriure com "un clar missatge al règim sirià" després dels últims enfrontaments entre milicians de la minoria drusa i combatents progovernamentals sirians, i que han deixat almenys un centenar de morts.
Aquesta violència és, en part, fruit d’un enfrontament entre faccions de la regió de Sueida, al sud de Síria, afins a les noves autoritats sirianes i una entitat armada, denominada Consell Militar de Sueida, liderat per Tariq al Shufi, contrària al nou govern, al qual recorden el seu passat gihadista, mentre que els crítics d’aquesta nova estructura denuncien que, en realitat, obeeixen els designis d’Israel.
En aquesta crisi també està involucrat el líder espiritual de la comunitat drusa, Hikmat a l’Hijri, qui també ha denunciat les maniobres de les forces de Damasc, encara que no està molt clara l’extensió de la seua implicació.
Aquesta tensió es va veure retroalimentada amb la crisi desencadenada per l’aparició un missatge considerat insultant cap al profeta Mahoma, atribuït a un clergue drus, que va derivar en una campanya d’"incitació sectària" que s’ha estès a Sueida, una província on resideix una important quantitat de membres d’aquesta minoria, amb un saldo provisional de més d’un centenar de morts.
L’enviat especial de l’ONU per a Síria, Geir Pedersen, ha condemnat aquest dissabte els atacs llançats per Israel contra territori sirià en el que ha denunciat com una agressió a la sobirania nacional del país. En aquest context, Pedersen ha condemnat "enèrgicament" les "constants i cada vegada més greus violacions efectuades per Israel contra la sobirania de Síria, entre elles els bombardejos contra Damasc i altres localitats", segons un comunicat publicat en el seu compte de la xarxa social X.