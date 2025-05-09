HOMENATGE
Centenari de l’artista Lluís Trepat
Tàrrega dedica una triple exposició a aquest pintor referent del gènere abstracte i les avantguardes. Mostra un centenar d’obres entre el Museu, l’Arxiu i la Sala Marsà
Tàrrega commemora el centenari del naixement del pintor Lluís Trepat (1925-2022), referent del gènere abstracte i les avantguardes del segle XX. Ho fa amb una triple exposició sota el títol L’avantguarda insubornable. Es mostren un centenar d’obres distribuïdes entre el Museu Tàrrega Urgell, amb obres de la seua etapa dins del període abstracte; l’Arxiu Comarcal de l’Urgell, amb la seua biografia a partir d’arxius familiars i, a partir del 12 de juny, també a la Sala Marsà, on es podrà veure una selecció de peces d’art òptic i una desena de dibuixos dels anys 60 exposats a la Petite Galerie de l’Alliance Française de Lleida el 1972.
El comissari, Francesc Gabarrell, va destacar que “posem de relleu el Lluís Trepat que va liderar el retorn de l’avantguarda a les Terres de Lleida” després de la seua estada a París. En aquest sentit, va indicar que “l’exposició se centra en set anys de la trajectòria de Trepat, des del 1955 fins al 1965”, amb les seues tres etapes del període abstracte. Entre les obres no falten quadres de la sèrie Les màquines ni de les Maculatures, peces estampades sobre paper segons una tècnica mixta creada per Joan Josep Tharrats.
L’alcaldessa, Alba Pijuan, va dir que “és una exposició total, de grans dimensions, que ocupa diferents espais”. Pijuan va afirmar que “els viatges que va portar a terme li van obrir la ment i en la seua tornada ens va portar el color de l’art abstracte”.Finalment, Clara Trepat, una de les seues filles, es va mostrar “molt agraïda” per aquest “sorprenent” reconeixement i va reconèixer que “és com si el nostre pare tornés a estar entre nosaltres”.