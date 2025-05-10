LITERATURA
Teresa Ibars, finalista del Premi Llibreter per ‘La mort de l’altre’
“Una gran alegria perquè ho trien els llibreters, prescriptors de llibres”
El llibre La mort de l’altre, de l’escriptora lleidatana Teresa Ibars (Aitona, 1962), és un dels tres finalistes del Premi Llibreter 2025, guardó que concedeix el Gremi de Llibreters de Catalunya des de l’any 2000 a la millor obra publicada durant l’any anterior. Ibars competirà per aquest reconeixement literari amb les novel·les Només terra, només pluja, només fang (Edicions del Periscopi), de Montse Albets (Matató, 1977), i Les petites vampires (L’Altra Editorial), de Maria Guasch (Begues, Baix Llobregat, 1983). Les llibreries agremiades ja podran votar des d’avui el llibre que considerin guanyador, en un premi que es decidirà el proper 17 de juny en un acte a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona.
Ibars es va mostrar ahir “sorpresa, en xoc”, per aquest reconeixement dels llibreters catalans. “Considero que és un premi de molt prestigi perquè ho trien els prescriptors més directes de llibres davant dels lectors”, va afirmar feliç per aquesta espècie de “nova vida” que es concedeix a aquest llibre, publicat el mes de setembre passat per Comanegra. “M’ha fet molta il·lusió figurar entre les tres finalistes, i m’animarà molt a continuar escrivint”, va afegir l’autora de La mort de l’altre, una narració entre assaig i autobiografia en la qual “reflexiono entorn d’una de les qüestions de la vida que tots tenim més a prop i que a tots ens afecta, la mort”.
Quinze finalistes en cinc categories literàries més
El Gremi de Llibreters de Catalunya també va anunciar els quinze finalistes de les altres cinc categories literàries del Premi Llibreter. En la d’altres literatures competiran les traduciones de les novel·les Edèn, d’Audur Ava Ólafsdóttir; La colònia, d’Audrey Magge; i Plovien ocells, de Jocelyne Saucier. En la d’assaig, ho faran La insubmisa de Gaza, d’Asmaa Alghoul i Sélim Nassib; Àfrica NO és un país, de Dipo Faloyin; i Síndrome 1933, de Siegmund Ginzberg. En la d’àlbum il·lustrador, els tres finalistes són L’escapada, de Rozenn Brécard; Dir un bosc, de Mar Benegas; i El barret màgic, de Charlotte Parent i Mireille Messier. En la categoria infantil i juvenil en català, els tres títols triats són A, B, C i la Sra. Smith, de Núria Parera i Kim Amate; Els germans Corb, d’Oriol Canosa i Cristina Bueno; i Temps de fronteres, de Bernat Romaní. Finalment, en aquest gènere, en traduccions d’altres llengües, els finalistes són La calavera, de Jon Klassen; El mur que ens separa, de Dan Smith; i L’Òscar i jo, de Maria Parr.