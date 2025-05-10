ART
Maldà s’omple d’escultures en pedra
Cinc artistes treballen en les seues creacions en el cinquè festival Maldant la Pedra. L’organització vol tenir caràcter internacional i ser plataforma per a estudiants
Maldà, a l’Urgell, posa de relleu l’escultura en pedra amb el festival Maldant la Pedra que, en la cinquena edició, ja es troba “totalment consolidat”, segons el director artístic, Francesc Armengol Tolsà. Fins al dia 18 de maig cinc escultors realitzen les seues obres d’art a partir de blocs de pedra. Els seleccionats són Jaume Ros Vallverdú, Lluís Ribalta Coma-Cros, Martha Quinn (Irlanda), Lluc Baños i Helena Freiría. Ros, establert a Granollers i amb el seu taller a Concabella des de fa un any després de jubilar-se com a professor de la facultat de Belles Arts de la UB, va valorar positivament el festival perquè “posa de relleu l’escultura en pedra i promociona la zona”, alhora que als artistes “ens permet compartir, retrobar-nos i fer noves amistats”.
Ros construeix una deessa de la fertilitat. Per la seua part, Ribalta, escultor de Barcelona i establert a Calaceit, va celebrar “la interacció” del festival “amb el públic i entre els artistes” perquè “coneixes noves tècniques”, va apuntar. En el seu cas, crea una peça abstracta inspirada en la seua sèrie d’Els Líquens amb una forma molt orgànica. Entre els objectius de l’organització, l’associació Maldanejant, figura tenir caràcter internacional (ja estan en contacte amb altres festivals d’Europa) i convertir-se en una plataforma d’estudiants. Tolsà va afegir que “el festival promociona la pedra en si mateixa, no únicament l’escultura, i ho fem amb una ruta pel castell, les cabanes, els arcs..., elements constructius amb pedra que tenen un valor artístic molt potent”.
El festival es completa amb tallers, exposicions i concerts, entre altres propostes.