MÚSICA
La Catedral ‘lírica’ de Lleida
L’edifici religiós, escenari de l’estrena d’‘El fill pròdig’, amb una quarantena de cantants i músics. Òpera en català, d’autora i compositor lleidatans
La Catedral de Lleida es va convertir ahir a la tarda en un singular escenari líric amb l’estrena de l’òpera El fill pròdig, un projecte que va nàixer fa més de tres anys al si del Petit Cor de la Catedral, de la mà d’una de les seues fundadores, la mezzosoprano lleidatana Anna Maria Prada, i del mestre de capella de la Catedral, mossèn Joaquim Mesalles. Prada firma el llibret mentre que Mesalles, músic de llarga trajectòria i autor de cantates i diverses composicions per a cor i orquestres, s’ha encarregat de compondre la partitura d’aquest espectacle líric.
El projecte, un somni il·lusionant que es va convertir de seguida en un repte majúscul, es va fer per fi realitat en un muntatge líric en què van participar una quarantena de cantants i músics i del qual van gaudir prop de 200 espectadors. El musicòleg i director d’orquestra barceloní Jordi Piccorelli es va posar al capdavant del grup instrumental, mentre que la dramaturga lleidatana Mireia Teixidó, docent de l’Aula de Teatre, es va encarregar de la direcció escènica.
Prada ha escrit el llibret d’El fill pròdig basant-se en la història bíblica del fill pròdig, però completament adaptada al món actual i als problemes que poden viure les famílies d’avui dia. A més, a diferència de la paràbola recollida al Nou Testament, aquesta història acaba amb la reconciliació entre els dos fills.
El baríton Joan Garcia Gomà, la soprano Júlia Farrés-Llongueras, el músic i cantant lleidatà Francesc Rodoreda, el músic i actor també de Lleida Jordi Vivas, l’actor Benet Ballespí, la soprano Alèxia Vázquez, el bajo-barítono de Anglesola Jordi Serrano-Jové i la mateixa Anna Maria Prada van ser alguns dels protagonistes, acompanyats pel Petit Cor de la Catedral.