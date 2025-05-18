CERTAMEN
Lagravera Fest omple l’aforament
Música, vins i gastronomia posen el cartell de complet en la quarta edició del festival. Èxit de públic en aquesta festa, que va allargar horari fins mitjanit
Música, vins i gastronomia amb productes de proximitat, una combinació insuperable que va posar el cartell de complet ahir en la quarta edició de Lagravera Fest, el certamen en plena Vinya Núria d’Algerri, impulsat pel celler Lagravera d’Alfarràs amb el suport de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. Pilar Salillas, directora general de l’empresa vinícola, va destacar que a mitja tarda ja s’havien venut 550 entrades de les 600 disponibles, confiant així que al cap d’unes hores penjarien el cartell de complet. Salillas va afirmar que “un programa variat d’activitats i concerts, l’àmplia gamma de vins biodinàmics del celler, la gastronomia de proximitat i un horari que, davant de la bona previsió meteorològica, es va allargar fa uns dies fins a mitjanit amb un nou grup musical, han facilitat l’increment de públic i l’èxit de la festa”. Val a recordar que l’any passat la pluja i el mal temps van obligar a traslladar les activitats al pavelló poliesportiu d’Alfarràs.
Al migdia, la companyia La Cremallera Teatre va ser l’encarregada d’amenitzar l’obertura del festival amb un espectacle itinerant per al públic familiar que va incloure cercavila, balls i molta diversió.
La música en directe a l’innovador escenari de 360º estrenat aquest any va arrancar a primera hora de la tarda amb Bru Music, el projecte de pop intimista de la compositora i cantant lleidatana Berta Saura; a la qual va seguir l’aranesa Alidé Sans, amb els temes del seu últim àlbum, Arraïtz.
El DJ de Badalona Luis Le Nuit va completar la tarda, abans de la prevista actuació nocturna de la banda Family 4. La jornada també va comptar amb degustacions de vins i olis i restauració amb productes Km 0.