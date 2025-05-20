ARTS
La història de la impremta, a la Nit dels Museus
La Sala Temàtica d’Arts Gràfiques de la Diputació de Lleida va rebre més de quaranta persones dissabte passat amb motiu de la Nit dels Museus. Les visites van estar conduïdes per l’impressor i tipògraf Dionís Gutiérrez i els treballadors del Servei d’Arts Gràfiques, Araceli Coll i Jordi Solé. Els visitants es van dividir en tres torns heterogenis i van descobrir les diferents tècniques d’impressió utilitzades des de la invenció de la impremta fins a l’actualitat, és a dir, des de la tipografia i les premses fins al sistema d’impressió actual.
En total, els onze equipaments i museus de la ciutat de Lleida que van participar en la Nit dels Museus van reunir més de 5.000 visitants dissabte.