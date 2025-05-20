LITERATURA
Lleida, policíaca i criminal
La novena edició del festival de novel·la El Segre de Negre, el 30 i 31 de maig amb més de vint autors. Amb debats, llibres i activitats per a totes les edats
La novena edició del festival de novel·la policíaca i criminal El Segre de Negre reunirà a Lleida el 30 i 31 de maig més d’una vintena d’autors en una doble jornada atapeïda d’activitats per a totes les edats, amb debats, presentació de novetats, una ruta literària, un sopar negre i fins i tot un pòdcast en directe. El certamen, organitzat per l’Institut d’Estudis Ilerdencs i Pagès Editors, atorgarà el Premi Trajectòria a l’escriptor valencià Ferran Torrent (vegeu el desglossament).
En la presentació ahir a l’IEI, el director, Andreu Vàzquez, i la responsable de la firma editorial, Eulàlia Pagès, van destacar el lema conductor de l’edició d’aquest any: la reivindicació de les perifèries, tant els límits urbans i els extraradis com també els marges de la societat i els abismes vitals.
La inauguració de la citació literària (el divendres 30 a la Universitat de Lleida) comptarà amb un espectacle de cabaret literari dedicat al novel·lista francès Boris Vian (1920-1959), amb l’escriptor Lluís-Anton Baulenas i el músic Pau Mainé.
La primera jornada culminarà amb un sopar negre (25 euros, reserva prèvia a info@elsegredenegre.cat).
El gruix de les activitats se succeiran el dissabte 31 amb la participació d’autors com Salvador Balcells, Núria Pradas, Toni Aira, Margarida Aritzeta, Empar Fernández, Enric Sabarich, Rosa Ribas, Pep Coll, Marta Alòs, Juan Cal, Joan Biscarri, Ester Sureda, David Marín i la directora de SEGRE, Anna Sàez, entre altres.
L’escriptora lleidatana Montse Sanjuan llegirà la glossa sobre l’homenatjat, que serà entrevistat per l’escriptora i directora de SEGRE Anna Sàez en un acte a la sala Víctor Siurana de la UdL el dia 30 (19.45 h).
El valencià Ferran Torrent rebrà el Premi Trajectòria
� L’escriptor valencià Ferran Torrent (Sedaví, 1951) rebrà el Premi Trajectòria d’El Segre de Negre com “un dels autors de novel·la més llegits i reconeguts de la literatura catalana”, amb prop d’una trentena de títols des del 1983, entre aquests la sèrie policíaca protagonitzada pel periodista i exboxejador Hèctor Barrera i el detectiu Butxana.