CINE
Alpicat posa bona nota a la Mostra de Curtmetratges
Primera edició, amb talent jove, femení i de Ponent
Alpicat va celebrar divendres passat amb bona nota la primera edició de la Mostra de Curtmetratges, un esdeveniment que es va portar a terme com a banc de proves de cara al futur. De fet, l’ajuntament i la sala La Unió ja estan treballant per a una segona edició en la qual preveuen obrir una línia de col·laboració amb l’escola Dr. Serés i l’institut d’Alpicat. El públic va gaudir de la projecció de quatre curtmetratges: Dir adéu, creat el curs 2023-24 pels alumnes de la ZER de Torrelameu amb la mestra Maria Lores al capdavant i sota el paraigua del projecte pedagògic per a escoles i instituts Cinema en curs; Un pessic de mel, de la lleidatana Laura Castelo, un film que busca donar visibilitat a la pobresa severa que hi ha a Espanya i una crítica social del sistema capitalista en el qual vivim; Vera, de la també lleidatana Lluna Gasión –natural d’Alpicat–, un exercici d’intimisme simbòlic entorn de les pors i les emocions de dos amigues davant dels canvis; i Sopluig, d’Aline López, l’emotiva història d’una mare que perd la custòdia dels seus fills. L’actriu protagonista d’Un pessic de mel, Rosa Monrous, va representar la directora del curt, Laura Castelo, que no hi va poder assistir per motius professionals. A més, l’actuació de la cantautora local Nina Raich va posar el contrapunt musical a aquesta vetllada cinematogràfica.