MÚSICA
Campanya comercial ‘Establiments Magnífic Fest’
‘Rasques’ amb premis per al festival
Més de 400 establiments comercials de la demarcació de Lleida s’han sumat a la campanya Establiments Magnífic Fest, en la qual a partir de dilluns vinent i fins al dia 8 de juny repartiran als clients cartrons rasca amb premis com entrada gratuïtes i descomptes en la pròxima edició del festival Magnífic Fest, del 13 al 15 de juny.
El president de Pimec Comerç Lleida, Manel Llaràs, juntament amb el gerent de la Federació d’Hostaleria de Lleida, Ramon Solsona, i el director del festival, Santi Salvador, van presentar ahir aquesta campanya, que té com un dels seus objectius dinamitzar i impulsar el sector durant la celebració de l’esdeveniment musical.
A més, els establiments també decoraran els aparadors aquests dies amb la imatge gràfica del Magnífic Fest. Salvador va posar de relleu que s’ha duplicat la participació de comerços, cosa que “reforça la idea que el festival no pot ser una cosa aïllada sinó que ha de ser part de la gent de Lleida”. Mikel Izal, Fangoria, Duncan Dhu i Dorian, a banda dels “familiars” Els Atrapasomnis, seran alguns dels reclams del certamen musical.