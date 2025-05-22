ENTREVISTA
«Posar en marxa el 2016 el Talarn Music Experience va ser una bogeria»
A dos mesos de la nova edició, el responsable del festival musical del Pallars Jussà valora el creixement d’un esdeveniment “únic i singular” i avança una cita especial el 2026 a la Vall Fosca amb “un grup potent”
Lo Quiosc, al costat del pantà de Sant Antoni, acollirà del 17 al 20 de juliol la novena edició del Talarn Music Experience, una cita musical cada any més ambiciosa que, en aquesta ocasió, comptarà amb Sopa de Cabra i Sidonie com a caps de cartell. El màxim responsable del certamen, el pallarès Ramon Mitjana, fa la mirada enrere i passa balanç.
Recorda aquell primer any, quan va començar tot?
Va ser una bogeria! El vam posar en marxa més amb el cor que amb el cap. Vam tenir moltes despeses i els ingressos no van arribar fins al segon o tercer any. No estàvem professionalitzats, ens faltava promoció..., però la resposta del públic va encendre una petita flama que ens va mostrar que anàvem cap a una cosa molt bonica.
Gerard Quintana va ser el primer.
Per celebrar el meu sant, el 31 d’agost, ens vam llançar a contractar-lo. Volia que fos un concert gratuït, però el mànager ens va recomanar que cobréssim una mica d’entrada. Va ser un concert màgic, l’espurna amb què va començar tot.
I ara torna, 9 anys després, amb Sopa de Cabra.
Sí, està encantat i recorda molt bé aquell dia. Està molt content de tornar a un festival que aposta per descentralitzar la música cap a la perifèria.
El Talarn Music Experience ja està consolidat?
Hem crescut en volum, qualitat i serveis. Ha estat una evolució lenta però satisfactòria, amb la presència dels millors grups del territori en una cita que combina músics de primer nivell, la màgia d’aquest territori al cor del Pallars, la gastronomia de proximitat i la cura per l’entorn natural.
Vaja, s’ha complert el seu somni.
És un petit miracle. Una passió que tinc molt potent, de vegades malaltissa, però si no ho visqués així no podria fer-se. Estem gairebé un any preparant cada edició i acabem sempre molt contents.
Què no ens hauríem de perdre del cartell d’aquest estiu?
A part dels més coneguts, crec que hi ha una figura que sorprendrà, la trombonista i cantant de jazz Rita Payés, un dels talents més emergents de l’escena catalana, que actuarà al capdavant d’una formació de cinc músics. Serà el seu primer concert a Lleida.
A més, festival extra al setembre dedicat al rock.
Elvis i el rock és la base de tot el que va venir després. Volem promoure el rock com Déu mana, amb aquesta nova cita musical del 12 i 13 de setembre. I amb un dels grans del rock estatal, Ramoncín.
Li va costar molt convèncer-lo que viatgés al Pallars?
Al contrari. L’hi vam proposar enviant-li fotos i vídeos del festival i de seguida es va mostrar encantat de venir.
Pensa ja en el desè aniversari el 2026?
La meua idea és buscar un espai més gran, per exemple a la Vall Fosca, per a una cita d’un o dos dies amb el reclam d’un grup potent. Però sense oblidar la nostra filosofia de territori i gastronomia i, evidentment, sense deixar Lo Quiosc, que és un espai únic.