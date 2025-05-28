Sònia Hernández: "Els informes apunten que és impossible traslladar les pintures murals"
La consellera de Cultura afirma que el Govern prioritzarà la preservació de les obres
La consellera de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar, ha demanat prudència davant la sentència del Tribunal Suprem sobre Sixena i ha explicat que els serveis jurídics l'estan analitzant "amb profunditat". "La prioritat del Govern i del Museu Nacional d'Art de Catalunya és la preservació del patrimoni", ha avançat en una compareixença davant dels mitjans aquest dimecres des de la conselleria. En aquest sentit, ha recordat que els experts en la matèria apunten que és "impossible" retirar, traslladar i instal·lar les pintures murals sense que el dany sigui "irreparable". Alhora, ha avançat que les decisions finals les prendrà el patronat del MNAC, on hi estan representades totes les administracions.