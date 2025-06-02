ENQUESTA | Creieu que el MNAC ha d'acatar la sentència de les pintures murals de Sixena?
El Tribunal Suprem ha confirmat la sentència que condemnava el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) a retornar a Vilanova de Sixena (Osca) les pintures murals de la sala capitular del monestir. Els magistrats consideren que el MNAC mai ha estat propietari de les pintures, sinó que només les tenia en dipòsit, i, per tant, el cas no ha prescrit. El MNAC, de la seua banda, ha insistit en l'alerta que arrencar les pintures murals de la seva actual ubicació i traslladar-les al monestir originari podria malmetre-les greument.
