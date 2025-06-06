MÚSICA
Final de curs del Corrandescola, amb més de 400 alumnes de Lleida
Més de 400 alumnes de 5è i 6è de Primària d’escoles de Lleida van participar ahir en l’Auditori en la 5a edició del Corrandescola, la trobada final del projecte de cançó improvisada escolar impulsat per l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida. L’objectiu principal és fomentar l’ús del català mitjançant la cançó improvisada, com el garrotín, una pràctica que combina creativitat, expressió oral i musicalitat.