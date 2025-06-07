MÚSICA
La lleidatana Abril presenta nou EP, ‘el que penso de tu’
El 19 a Barcelona i al juliol a Juneda
L’artista lleidatana Abril va publicar ahir a les plataformes digitals el seu nou EP, el que penso del tu, una col·lecció de cinc cançons que consoliden la seua veu en l’actual panorama del pop alternatiu en català. El pròxim dia 19 celebrarà l’estrena amb un concert en directe al Rouge Club de Barcelona i també té previst participar en el festival Els Rentadors de Juneda el 3 de juliol, en una vetllada al costat d’Alfred García. Aquest EP d’Abril suposa una evolució respecte al seu primer treball i dona forma a un univers sonor en el qual conviuen l’electrònica minimalista, els sintetitzadors atmosfèrics i una veu propera i fràgil, però amb caràcter propi. L’artista obre així una nova etapa en què deixa enrere l’adolescència per parlar des d’una perspectiva més madura dels dubtes, contradiccions i pors de la seua generació.No vull dir-te adeu i La cançó que cantaries van ser els dos primers avanços del nou EP, del qual formen part també els temes Trobar-te, mm txatxa i T, en un treball discogràfic en el qual la cantant reflexiona amb lletres sinceres sobre la confiança, el buit després d’una ruptura i l’aprenentatge d’estimar-se.