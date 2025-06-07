ARXIU
El segle XX a l’Alta Ribagorça: Amb més de 10.000 fotografies, documents i audiovisuals
La Fundació Endesa ingressa a l’Arxiu Comarcal el fons històric de l’empresa Enher.
L’Arxiu Comarcal de l’Alta Ribagorça compta des d’ahir amb el fons documental de l’antiga Empresa Nacional Hidroelèctrica del Ribagorçana (Enher), que estava gestionat fins ara per la Fundació Endesa. El fons inclou més de 10.300 fotografies de temàtica social, urbanística o tècnica; uns 200 documents i 3 audiovisuals dels anys 40 i 50 d’infraestructures de l’empresa, a més de projectes d’obra, escriptures, memòries i revistes que expliquen en conjunt l’impacte econòmic i social de les centrals hidroelèctriques a la comarca durant el segle XX.
La consellera de Cultura, Sònia Hernández, que va presidir l’acte institucional d’entrega del fons, va destacar “la gran dimensió simbòlica, històrica i social per a la comarca i per a tot l’Alt Pirineu” que representa l’ingrés de tot aquest fons documental i va afegir que, “gràcies al treball de l’Arxiu Comarcal, passarà de les caixes a la consulta pública, i d’aquí a les escoles, les investigacions, els projectes educatius i les iniciatives culturals”.
En aquest sentit, després d’un primer tractament arxivístic, s’elaborarà l’inventari i es digitalitzaran tots els documents, que els usuaris podran consultar a partir de la pròxima tardor al portal Arxius en Línia.
L’alcaldessa del Pont de Suert, Iolanda Ferran, va assegurar que “l’ingrés és rellevant tant per a l’Arxiu Comarcal com per a la comarca, ja que es tracta d’un fons fonamental per entendre la història d’aquest territori durant bona part del segle XX”. Per la seua banda, la patrona de la Fundació Endesa, Isabel Buesa, va avançar que es posaran a treballar amb els fons d’altres llocs, esmentant per proximitat el de La Canadenca, al Pallars Jussà.
Enher va impulsar l’auge del territori fins a finals dels 70
L’Empresa Nacional Hidroelèctrica del Ribagorçana (Enher) es va constituir el 1946, amb capital majoritari de l’Institut Nacional d’Indústria i sota la iniciativa de l’enginyer Victoriano Muñoz, amb l’objectiu d’aprofitar els recursos hidràulics de la conca de la Noguera Ribagorçana. L’auge impulsat per Enher al territori es va mantenir fins a finals dels anys 70. La reorganització del sector elèctric per part del Govern central el 1983 va comportar el seu traspàs a Endesa, en aquell moment empresa pública. El procés d’absorció es va completar el 1999.