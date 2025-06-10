SEGRE

Microrelats il·lustrats, a l’Escola d’Art Cristòfol de Lleida

La mostra es podrà visitar fins al proper 20 de juny. - PAERIA

El vestíbul de l’Escola Municipal d’Art Leandre Cristòfol de Lleida exhibeix fins al 20 de juny una exposició impulsada des de Pagès Editors i dedicada a la novel·la policíaca i criminal, en el marc del festival El Segre de Negre. La mostra reuneix una dotzena de relats breus, en format de facsímil, il·lustrats per alumnes de 2n curs del centre en llenguatge de còmic: des del disseny de personatges fins a la representació d’espais, entre altres elements.

