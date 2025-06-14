Un nou dispositiu Kanpai a Catalunya acaba amb 24 detinguts i 138 denúncies
A les comarques de Lleida hi ha hagut actuacions en dos poblacions
Els Mossos d’Esquadra han detingut 24 persones, amb una mitjana de 5 antecedents, i han posat 138 denúncies per tinença de drogues o armes en un nou dispositiu Kanpai en diferents municipis de Catalunya, que va començar divendres a les 14 hores i ha acabat aquest dissabte a les 6.
Han identificat 1.717 persones, hi ha 10 investigats penals i 24 persones citades per estrangeria, mentre que han identificat 189 vehicles i han fet 18 intervencions en establiments, han informat els Mossos.
Comarques
Operatiu a Tàrrega contra multireincidents
Laia Pedrós
El dispositiu ha suposat actuacions a Tàrrega, La Seu d’Urgell (Lleida); Mataró, Vilanova i la Geltrú, Vic, Sant Feliu de Llobregat (Barcelona); Tortosa, Salou (Tarragona), i Figueres (Girona), i ha comptat amb 796 efectius, coordinat amb la resta de cossos policials i de seguretat privada.
Val a recordar que fa un mes, els Mossos i la Guàrdia Urbana de Lleida van fer també un operatiu Kanpai que es va saldar amb 3 detinguts i 339 d’identificats amb 1.600 antecedents en diferents zones de Lleida ciutat com l’Eix i el Centre Històric.