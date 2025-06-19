LITERATURA
Debat sobre les edicions i reedicions de Jesús Moncada
Fi del cicle sobre l’autor de Mequinensa
L’Institut d’Estudis Ilerdencs va clausurar ahir el cicle Jesús Moncada, vint anys després, amb el qual va commemorar el vint aniversari de la desaparició del novel·lista de Mequinensa –que es va complir divendres passat–, i que va reivindicar la seua figura i obra literària. Ho va fer amb la taula redona Els llibres de Moncada: edicions i reedicions inexcusables, una sessió en què van intervenir la traductora i editora Maria Bohigas (responsable de Club Editor, que acaba de publicar la reedició de Camí de sirga, la novel·la capital i més traduïda de Moncada; juntament amb l’escriptora i filòloga Mònica Batet; el filòleg i professor Artur García Fuster i, com a moderadora, Montse Torres, membre de la secció de Llengua i Literatura de l’IEI. Durant l’acte, que va comptar amb el director de l’IEI, Andreu Vàzquez, van llegir Jaume Belló i Alba Renyé fragments de l’obra de Moncada. La primera de les dos jornades dedicades a l’escriptor es va celebrar dimarts amb el títol El món i la llengua de Moncada. La franja imprescindible. Els debats dels dos dies van posar sobre la taula la seua vigència i la necessitat d’editar-lo i reeditar-lo i, sobretot, llegir-lo.