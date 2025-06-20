CERTAMEN
Coll de Nargó s’omplirà d’art i música amb el Festival Errant
Del 17 al 20 de juliol, en la 6a edició d’aquesta cita itinerant que impulsa l’IEI
Art contemporani en directe, música en viu, recital de poesia, performance de dansa i activitats literàries són les propostes del menú cultural de la sisena edició del Festival Errant, del 17 al 20 de juliol a Coll de Nargó. Aquesta cita gratuïta d’art i pensament impulsada per l’Institut d’Estudis Ilerdencs amb caràcter itinerant s’ha celebrat des de l’any 2020, respectivament, per diferents municipis de l’Alta Ribagorça i el Solsonès; a Gósol, el Cogul i l’any passat a Llavorsí.
El mes que ve desembarcarà així a la localitat de l’Alt Urgell amb una quinzena de propostes i la presència de mig centenar d’artistes, entre creadors i formacions musicals. L’aula magna de l’IEI va acollir ahir la presentació d’aquesta nova cita de l’Errant amb el director de la institució, Andreu Vàzquez; el comissari del festival, Jesús Vilamajó; i l’alcalde de Coll de Nargó, Sergi Ubach.
Com a activitat central de cada Errant, els visitants podran disfrutar d’una mostra artística a càrrec de Sara Ponsarnal, Nil Nebot, Maria Marvila, Quim Packard, Xesco Mercé, Kirra Kusy i el duo Roc Domingo i Marta R. Chust, que crearan les seues respectives obres en directe davant del públic durant les quatre jornades del festival, repartides per diferents punts a l’aire lliure de la localitat.
Andreu Vàzquez va recordar que el Festival Errant té per objectiu atansar la cultura i els diferents llenguatges artístics a tots els punts del territori de Lleida, “perquè tots els ciutadans, visquin on visquin, han de tenir accés a la cultura”.
En aquest sentit, Sergi Ubach va recordar que “Coll de Nargó té com a punts forts el seu patrimoni, natural i esportiu, però ens falta aquest aparador de turisme cultural que ens proporcionarà el festival, perquè molta gent mai para quan passa amb el cotxe pel poble i d’altres no saben ni on som”.
D’altra banda, Vilamajó va afegir que “l’Errant busca precisament democratitzar al màxim la cultura”.