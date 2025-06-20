SEGRE

CERTAMEN

Coll de Nargó s’omplirà d’art i música amb el Festival Errant

Del 17 al 20 de juliol, en la 6a edició d’aquesta cita itinerant que impulsa l’IEI

Sergi Ubach, Andreu Vàzquez i Jesús Vilamajó, ahir a l’IEI. - IEI

Sergi Ubach, Andreu Vàzquez i Jesús Vilamajó, ahir a l’IEI. - IEI

SEGRE REDACCIÓ
Publicat per
Segre

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Art contemporani en directe, música en viu, recital de poesia, performance de dansa i activitats literàries són les propostes del menú cultural de la sisena edició del Festival Errant, del 17 al 20 de juliol a Coll de Nargó. Aquesta cita gratuïta d’art i pensament impulsada per l’Institut d’Estudis Ilerdencs amb caràcter itinerant s’ha celebrat des de l’any 2020, respectivament, per diferents municipis de l’Alta Ribagorça i el Solsonès; a Gósol, el Cogul i l’any passat a Llavorsí.

El mes que ve desembarcarà així a la localitat de l’Alt Urgell amb una quinzena de propostes i la presència de mig centenar d’artistes, entre creadors i formacions musicals. L’aula magna de l’IEI va acollir ahir la presentació d’aquesta nova cita de l’Errant amb el director de la institució, Andreu Vàzquez; el comissari del festival, Jesús Vilamajó; i l’alcalde de Coll de Nargó, Sergi Ubach.

Com a activitat central de cada Errant, els visitants podran disfrutar d’una mostra artística a càrrec de Sara Ponsarnal, Nil Nebot, Maria Marvila, Quim Packard, Xesco Mercé, Kirra Kusy i el duo Roc Domingo i Marta R. Chust, que crearan les seues respectives obres en directe davant del públic durant les quatre jornades del festival, repartides per diferents punts a l’aire lliure de la localitat.

Andreu Vàzquez va recordar que el Festival Errant té per objectiu atansar la cultura i els diferents llenguatges artístics a tots els punts del territori de Lleida, “perquè tots els ciutadans, visquin on visquin, han de tenir accés a la cultura”.

En aquest sentit, Sergi Ubach va recordar que “Coll de Nargó té com a punts forts el seu patrimoni, natural i esportiu, però ens falta aquest aparador de turisme cultural que ens proporcionarà el festival, perquè molta gent mai para quan passa amb el cotxe pel poble i d’altres no saben ni on som”.

D’altra banda, Vilamajó va afegir que “l’Errant busca precisament democratitzar al màxim la cultura”.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking